Actualidade

Um oficial afegão disse hoje que a explosão de uma bomba na estrada provocou a morte de pelo menos dez civis, num ataque que ainda não foi reivindicado mas que as autoridades atribuíram aos talibãs.

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior afegão Nasrat Rahimi, a explosão ocorreu na província de Khost, no distrito de Alisher, na zona leste do país.

O ataque não foi reivindicado, mas Rahimi atribuiu já a responsabilidade aos talibãs, que geralmente têm como alvo as forças de segurança afegãs ou oficiais do Governo.