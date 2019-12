OE2020

O Governo vai rever a portaria de rácios, dando "especial enfoque" às escolas com alunos com necessidades educativas especiais, sendo uma das medidas inscritas na proposta de Orçamento do Estado para 2020 na área da educação.

"Os critérios e a fórmula de cálculo para a dotação do pessoal não docente das escolas, através da vulgarmente denominada 'portaria de rácios', vão ser revistos. Esta revisão irá considerar a adequação às características dos estabelecimentos escolares e das respetivas comunidades educativas, com especial enfoque nas necessidades de acompanhamento dos alunos abrangidos por medidas no âmbito da Educação Inclusiva. Esta é uma das marcas do OE2020 para a área da Educação", segundo uma nota do Ministério da Educação (ME) enviada à Lusa.

A notícia da revisão da portaria de rácios foi hoje avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada à Lusa pelo Ministério da Educação.