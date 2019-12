Macau/20 anos

(REPETIÇÃO) Macau, China, 17 dez 2019 (Lusa) - Os ativistas pró-democracia de Macau dizem-se moderados e admitem que os residentes não vêem as reformas políticas como uma prioridade e estão assustados pela violência dos protestos na vizinha Hong Kong.

O destino de António Ng Kuok Cheong ficou traçado quando se juntou aos protestos em Macau contra o massacre de Tiananmen, em Pequim, a 4 de Junho de 1989. Foi rapidamente corrido do Banco da China e em 1992 foi eleito para a Assembleia Legislativa de Macau, onde continua até hoje.

Ng, 62 anos, foi o primeiro a recorrer a intervenções antes da ordem do dia no parlamento para expressar as suas opiniões, cujo tom crítico para com a administração portuguesa levou mesmo a uma mudança das regras para limitar a duração destas intervenções.