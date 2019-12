DVD "Carlos do Carmo

O DVD "Carlos do Carmo: Um Homem No Mundo", documentário de Ivan Dias para celebrar os 50 anos de carreira do fadista, é apresentado no próximo dia 20, no Museu do Fado, em Lisboa.

"Ivan Dias acompanha um ano na vida de Carlos do Carmo, o da consagração, da celebração das cinco décadas de carreira e da atribuição do Grammy Latino de Carreira, que foi receber a Las Vegas, nos Estados Unidos, em novembro de 2014", segundo comunicado da distribuidora.

Na ocasião, em declarações à agência Lusa, fazendo uma reflexão da sua carreira, Carlos do Carmo afirmou: "Corri sempre em pista própria e não em pista de competição, nunca competi, até porque cantar não é o mesmo que correr. Há sempre gostos. Uns gostam mais de A, outros, de B. Isso não quer dizer que A ou B cantem muito bem ou cantem mal, são os gostos das pessoas".