Macau/20 anos

O que sobra em decorações natalícias falta em bandeiras, tarjas e outros adereços que sinalizem o 20.º aniversário de Macau e a visita do Presidente chinês, a terceira numa década, com a população aparentemente alheada das comemorações.

"Não quero saber", diz à Lusa uma cidadã do interior da China que trabalha em Macau há dez anos, ou seja, praticamente desde que Xi Jinping esteve no território pela primeira vez, então na qualidade de vice-presidente, para dar posse ao líder do Governo que cessa funções na sexta-feira, Fernando Chui Sai On.

A mulher de 28 anos, que se identifica como Tracy, sabe que sexta-feira é o aniversário da Região Administrativa de Macau (RAEM) e que Xi está de visita ao antigo território administrado por Portugal, mas a participação nas celebrações está fora dos seus planos.