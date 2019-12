Macau/20 anos

O programa do primeiro dia da visita do Presidente chinês a Macau, que chega quarta-feira para presidir às cerimónias do 20.º aniversário e dar posse ao novo Governo, prevê um encontro com o atual chefe do Executivo.

As autoridades de Macau, que divulgaram hoje parcialmente o programa da visita de Xi Jinping, indicaram que, na quarta-feira, o secretário-geral do Partido Comunista da China encontra-se com o atual chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Fernando Chui Sai On.

Na quinta-feira recebe os titulares dos principais cargos do Governo e individualidades de vários setores da sociedade. No mesmo dia, à noite, marca presença no banquete oferecido pelo Governo da RAEM e assistirá ao Sarau Cultural, no âmbito das comemorações do 20.º aniversário da transferência da administração do território para a China.