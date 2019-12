Macau/20 Anos

Um jornalista de Hong Kong foi impedido na segunda-feira de entrar em Macau, onde decorrem esta semana as comemorações do 20.º aniversário da transferência do território de Portugal para a China, com a presença do Presidente chinês.

Jack Tsang, jornalista da Now TV News, viajava para Macau de autocarro, via ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, quando foi detido e interrogado num posto de controlo temporário sob gestão das autoridades da China continental, noticiou hoje o jornal South China Morning Post, que cita uma declaração da estação de televisão.

A segurança na mais longa travessia marítima do mundo foi reforçada antes da chegada do líder chinês, Xi Jinping a Macau, na quarta-feira, para as celebrações do 20.º aniversário da transferência de administração de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999.