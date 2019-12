PSD

O diretor de campanha de Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, disse hoje que pediu a intervenção do conselho de jurisdição do partido para clarificar o pagamento "anormal" de quotas na concelhia de Boticas, Vila Real.

Pedro Alves disse que enviou um requerimento para o conselho de jurisdição nacional do PSD depois de se ter verificado "um pagamento excessivo de cerca 110 quotas em dois dias" naquela concelhia transmontana, quando "ao longo dos últimos meses praticamente não tinha havido nenhum".

"O que nós queremos perceber é porque aconteceu apenas em dois dias e se foi tudo feito de acordo com aquilo que está previsto no regulamento e nas normas de pagamento de quotas. Daí solicitarmos a intervenção do conselho de jurisdição para que se verifique se há total transparência e rigor neste processo", afirmou Pedro Alves à agência Lusa.