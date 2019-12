Actualidade

As cidades do Porto e de Matosinhos vão receber o final de uma etapa da Volta a Espanha em bicicleta de 2020, anunciaram hoje os dois municípios em comunicado.

Em 03 de setembro, a Vuelta vai terminar na zona do Douro, com a meta a ser denominada "Porto/Matosinhos" e com passagens pelas praias de Leça e pelo interior da cidade de Matosinhos, terminando na Avenida Montevideu, junto à praia do Homem do Leme, no Porto.

A etapa, que terá partida da Galiza, será a primeira de duas em território português, de uma edição de 2020 da Volta a Espanha que vai começar na Holanda.