Macau/20 Anos

O primeiro-ministro português, António Costa, destacou hoje o "princípio 'um país, dois sistemas' que "tem permitido a Macau" o respeito das suas especificidades e um "desenvolvimento material e social digno de apreço".

Numa mensagem enviada à Lusa sobre os "20 anos da retrocessão da soberania de Macau para a China", que se evocam sexta-feira, António Costa elogiou a importância diplomática do território nas relações com a China e a aposta no ensino da língua portuguesa, assumida pelo governo local.

"Valorizamos também o princípio "um país, dois sistemas" que tem permitido a Macau e aos macaenses um desenvolvimento material e social digno de apreço, contribuindo para a manutenção das especificidades de Macau, o que valoriza Macau, mas também a própria China e a nossa relação com Macau e Pequim em todas as suas dimensões", refere o governante português.