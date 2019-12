Actualidade

O Congresso de Goa acusou hoje o BJP de tentar "liquidar" os não votantes no BJP (Partido do Povo Indiano) ao introduzir o Registo Nacional de Cidadãos (RNC) para retirar da lista de cidadãos indianos os goeses com passaportes portugueses.

A acusação do porta-voz do Congresso, Trajano D'Mello, acontece após o secretário-geral do BJP, Narendra Sawaikar, ter quarta-feira fugido a questões relacionadas com o impacto da introdução do RNC em Goa, onde existem milhares de goeses que optaram pela cidadania portuguesa, ao abrigo de uma lei especial de cidadania para os nativos desta antiga colónia.

"A agenda do BJP em Goa passa por liquidar os portadores de passaporte português das listas de eleitores para assim conseguir a maioria, uma vez que a maior parte dos portadores de passaporte português não são votantes no BJP", disse Trajano D´Mello.