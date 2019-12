Actualidade

Os valores pré-crise dos picos de investimento das empresas portuguesas não voltaram a ser recuperados, o que significa que há menos empresas a fazerem investimentos de peso, segundo um estudo do Banco de Portugal hoje divulgado.

De acordo com o estudo "Uma análise microeconómica do investimento das empresas portuguesas entre 2006 e 2017", no que se refere à taxa de picos de investimento, "os valores pré-crise, que oscilavam entre 27% e 37% dependendo do setor [de atividade], não voltaram a ser recuperados, oscilando agora entre 16% e 23%".

"Há assim menos empresas a realizarem investimentos de peso, face ao seu 'stock' de capital inicial", indica o estudo hoje divulgado no Boletim Económico, que tem em consideração três períodos, o primeiro corresponde aproximadamente aos anos anteriores à crise económico-financeira (2006-2009), o segundo ao período recessivo que se lhe seguiu (2010-2013) e o terceiro aos anos de recuperação da economia (2014-2017).