OE2020

A Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considerou hoje "tímida, insuficiente e sem impacto decisivo" na competitividade das empresas a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Numa nota escrita enviada à Lusa, a confederação presidida por João Vieira Lopes diz que se esperava que o próximo orçamento inaugurasse simbolicamente uma nova década e, num cenário de previsível estabilidade política e social, contribuísse para impulsionar o crescimento económico com base num modelo de desenvolvimento renovado.

"Não será assim e teremos, no essencial, um orçamento de continuidade", defendeu a CCP, considerando que, no conjunto da proposta do OE2020, o Governo "acena com algumas medidas avulsas" quanto à fiscalidade que recai sobre as empresas e que, embora contenha respostas para "algumas" das propostas dos empregadores, nomeadamente desta confederação, fá-lo de "forma tímida e insuficiente e sem impacto decisivo" nas condições de competitividade.