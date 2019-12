Actualidade

O ex-administrador do Centro Cultural de Belém Miguel Honrado é o novo diretor executivo da Associação Música, Educação e Cultura (AMEC), que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa e três escolas de música, foi hoje deliberado em Assembleia Geral, divulgou a instituição.

Miguel Honrado sucede a António Mega Ferreira, que desempenhou as funções entre 2013 e 2019 e cessou o mandato a seu pedido.

Segundo a mesma fonte, Mega Ferreira, que completou 70 anos, "entendeu que essa circunstância 'aconselha a que dê lugar a um novo detentor do cargo, com outra disponibilidade física e, porventura, com novas ideias e novas soluções, capaz de enfrentar os desafios que se avizinham'".