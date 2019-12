OE2020

O Governo dos Açores considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue no parlamento na segunda-feira, cumpre "integralmente" os compromisso firmados entre o executivo de António Costa e a região.

A proposta de Orçamento, valorizou o vice-presidente do executivo dos Açores, em nota enviada às redações, "prevê um aumento de 8,7 milhões de euros das transferências para os Açores" e "cumpre integralmente a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, assegurando, por essa via, o cumprimento integral das normas definidas".

"O Orçamento do Estado assegura também, pelo terceiro ano consecutivo, a comparticipação para a prestação dos serviços de obrigações de serviço público interilhas, em termos de transporte aéreo, neste caso no montante de 10 milhões de euros", lê-se na nota enviada pelo gabinete do vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila.