Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, desvalorizou hoje os resultados recentes do Sporting de Braga, adversário nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, esperando uma equipa "competente", com jogadores e treinador "experientes".

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de quarta-feira, Bruno Lage confessou que, ao analisar os adversários, prefere olhar "para a qualidade de jogo" em vez da maneira como sofrem ou marcam golos, e assegurou que o Benfica terá de se apresentar com as mesmas dinâmicas dos últimos jogos.

"Nunca olho muito para os resultados. Olho para aquilo que a equipa produz em campo. Espero uma equipa muito competente, com boa organização, com jogadores e treinadores experientes. Temos de nos apresentar da forma como nos temos apresentado, com qualidade e alegria", apontou.