Actualidade

O líder do grupo dissidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, oposição) ameaçou hoje "paralisar" distritos das províncias de Tete e Sofala, no centro de Moçambique, acusando as forças governamentais de estarem a raptar e matar guerrilheiros seus.

"Eles [as forças governamentais] querem provocar a guerra e a Renamo vai responder. Tudo vai estar paralisado em Nhamatanda, Gorongosa e Zumbo", disse o líder da auto proclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana, em entrevista telefónica à Lusa a partir da serra da Gorongosa, na província de Sofala.

Nhongo acusa as forças governamentais de estarem a raptar e matar os guerrilheiros da principal força de oposição naquela região.