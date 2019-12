Actualidade

O Ministério Público (MP) de Genebra confirmou à Lusa a morte hoje de um emigrante português residente na Suíça baleado pelas autoridades daquele cantão na segunda-feira, na sequência de um caso de violência doméstica.

Em resposta escrita a um pedido de esclarecimento hoje enviado pela agência Lusa, fonte do MP de Genebra disse que o homem morreu hoje de manhã.

Questionada sobre o estado de saúde da mulher do português, que as forças policiais encontraram baleada no interior da habitação do casal no bairro de Acacias, em Genebra, a mesma fonte não adiantou qualquer informação sobre o seu estado de saúde.