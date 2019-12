OE2020

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que as medidas inscritas na proposta de Orçamento do Estado para 2020 "deveriam" ser mais ambiciosas em matéria fiscal e refletir uma maior aposta na competitividade das empresas.

A confederação, ressalvando ser ainda uma primeira análise geral à proposta do OE2020, diz ainda que a carga fiscal sobre as empresas, ao nível do IRC e deduções fiscais, "não garante o aumento" da competitividade das empresas e do país.

"Neste ponto, era urgente a redução da taxa de IRC, superior, por exemplo, à nossa vizinha Espanha", defende, em comunicado hoje enviado.