DGArtes

A ministra da Cultura revelou hoje que se reunirá em janeiro com as estruturas que lhe pediram uma audiência, por terem sido excluídas dos concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), e que fará "ajustamentos" no modelo de apoio.

Numa audição parlamentar, a pedido do Bloco de Esquerda, Graça Fonseca revelou que "todas as estruturas que pediram reuniões na fase de concurso serão recebidas em janeiro", e que o objetivo é "procurar soluções para casos concretos" e perceber as necessidades das entidades que ficaram sem apoio financeiro.

Recusando uma alteração de fundo do atual modelo de apoio às artes, que tinha sido revisto antes da abertura dos atuais concursos, a ministra da Cultura reafirmou aos deputados que será feita uma "revisão crítica".