OE2020

O primeiro-ministro defendeu hoje que a existência de excedente orçamental no próximo ano é um fator relativo num país com dívida elevada, mas é fundamental para haver margem financeira para responder às principais necessidades do país.

António Costa assumiu esta posição em declarações à agência Lusa após ter visitado a missão da Polícia Militar na ilha grega de Samos, depois de confrontado com as críticas do Bloco de Esquerda, que considera que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 representa um recuo face aos anos anteriores, revelando uma "obsessão do PS com o excedente orçamental".

A proposta de Orçamento do Estado para 2020, que deu entrada na segunda-feira à noite na Assembleia da República, prevê um excedente orçamental de 0,2% - o primeiro da história da democracia portuguesa.