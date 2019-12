Actualidade

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) divulgou hoje a lista de nomeados em cinco categorias do Prémio Desportistas do Ano, com nomes como Nélson Évora, Jorge Fonseca ou Fernando Pimenta na corrida pelo galardão masculino.

A categoria masculina inclui vários nomes medalhados este ano em Europeus ou Mundiais, como o campeão mundial de judo Jorge Fonseca, o campeão olímpico Pequim2008 Nelson Évora, no triplo Salto, ou Fernando Pimenta, medalhado nos campeonatos do mundo de canoagem.

Na lista figuram ainda nomes como Jordan Santos (futebol de praia), João Sousa (ténis), Miguel Oliveira (motociclismo), Júlio Ferreira e Rui Bragança (taekwondo), Gilberto Duarte (andebol), Frederico Morais (surf) ou Ângelo Girão (hóquei em patins), além de Abílio Valente, no boccia, entre muitos outros.