OE2020

A AEP - Associação Empresarial de Portugal considera que "não se vislumbra ainda" no Orçamento do Estado para 2020 uma "estratégia clara e integrada" de políticas públicas para a melhoria da competitividade das empresas e crescimento económico sustentável.

"Não se vislumbra ainda neste Orçamento uma estratégia clara e integrada de intervenção de políticas públicas naquilo que a AEP entende como principais desígnios para a melhoria da competitividade das empresas e para o crescimento económico sustentável, face a um contexto marcado por enormes desafios", indica a AEP num comunicado hoje divulgado, em reação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que foi entregue na segunda-feira na Assembleia da República.

No comunicado, a AEP "congratula-se" que, na proposta de OE2020, "tenham sido contempladas algumas das medidas que apresentou ao Governo em novembro, no âmbito do documento da AEP 'Estratégia para o Crescimento'".