Actualidade

A S.A. Marionetas, companhia de Alcobaça, no distrito de Leiria, levou este ano 11 produções a palcos de oito países, atraindo ao 'teatro de bonecos' mais de 15.800 espetadores.

O balanço divulgado hoje pela companhia dá nota de "15.896 espetadores" a assistirem às "107 apresentações em 28 localidades" de "oito países".

No total foram 11 produções diferentes, apresentadas pela S.A. Marionetas ao longo de 2019, ano em que a companhia de Alcobaça estreou dois espetáculos: "Consonância", com o pianista Daniel Bernardes, e "A Viagem de Sophia", com texto de Sophia de Mello Breyner Andresen, quando se assinala o centenário do nascimento da escritora.