OE2020

O presidente do Governo Regional da Madeira mostrou-se hoje "muito satisfeito" por verificar que proposta de Orçamento de Estado para 2020 (OE2020)contempla que o novo hospital da região vai ser cofinanciado em 50% pelo Estado central.

"Quero dizer que estou muito satisfeito com o cofinanciamento em 50% para a construção e equipamentos do novo hospital, que é uma infraestrutura fundamental para o furto dos madeirenses e que foi uma luta nossa durante todos estes anos", salientou Miguel Albuquerque, à margem de uma cerimónia de entrega de apoios do PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural no âmbito de candidaturas apresentadas pela ACAPORAMA - Associação das Casas do Povo.

No âmbito do PRODERAM, foram aprovadas 11 candidaturas com um valor total elegível de 1,9 milhões de euros.