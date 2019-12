OE2020

O deputado único do Chega admitiu hoje viabilizar o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) caso quatro das suas "linhas vermelhas" sejam respeitadas pelo Governo do PS e incluídas na versão final do documento.

"O orçamento apresentado fica, numa primeira análise, muito aquém daquilo que era necessário, indo até em alguma contradição com o programa de Governo apresentado pelo primeiro-ministro na Assembleia da República. O Chega não definiu ainda o seu sentido de voto final", afirmou André Ventura, reclamando a atribuição de um subsídio de risco para as forças de segurança, de um subsídio de alojamento para os professores, a revisão de carreiras e atribuição de suplementos para os profissionais de saúde e a reversão da progressividade do IRS para não levar à perda do poder de compra dos contribuintes.

O tribuno da extrema-direita respondia a perguntas dos jornalistas após audiência no Palácio de Belém com o Presidente da República sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que foi entregue segunda-feira na Assembleia da República.