Actualidade

Os produtores de uva de mesa e kiwi portugueses já podem exportar para a Costa Rica, uma "conquista" que, para o Governo, reforça o crescimento e diversificação das exportações de fruta nacional, foi hoje anunciado.

"Esta conquista representa mais um contributo para o reforço do crescimento e da diversificação das exportações de fruta portuguesas, sendo dado mais um passo na prossecução dos objetivos do Governo no âmbito do apoio e do incentivo à internacionalização das empresas e dos produtos portugueses", defendeu, citada em comunicado, a ministra da Agricultura.

Além da uva de mesa e do kiwi, os produtores portugueses já exportam para a Costa Rica peras, maçãs e citrinos.