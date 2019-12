Actualidade

O Ministério Público (MP) pediu hoje a condenação do antigo presidente da Câmara de Braga Mesquita Machado e do dono da Britalar, António Salvador, no processo da concessão, por concurso público, do estacionamento pago à superfície naquela cidade.

Nas alegações finais do julgamento, a procuradora do MP considerou que ficou provado que os arguidos agiram em conjugação de esforços e de forma concertada, com vista ao favorecimento da Britalar.

Os arguidos estão acusados de prevaricação.