OE2020

O PSD vai realizar em 07 de janeiro um dia de jornadas parlamentares na Assembleia da República, dedicado à proposta de lei de Orçamento do Estado para 2020, informou hoje a bancada.

Esta jornada acontecerá três dias antes da votação na generalidade da proposta orçamental, marcada para 10 de janeiro, e quatro dias antes das eleições diretas para escolher o presidente do PSD.

Rui Rio, atual presidente e também líder parlamentar do PSD, é recandidato ao cargo, que disputa com o antigo presidente da bancada Luís Montenegro e com o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.