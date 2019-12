Óbito/Fernando Lemos

Figura marcante da arte moderna em Portugal e no Brasil, Fernando Lemos, que morreu hoje, aos 93 anos, destacou-se pela incursão no universo experimental da fotografia surrealista, desenvolvendo depois o seu percurso artístico na pintura e no desenho.

Fotógrafo, pintor, poeta e artista gráfico, radicado no Brasil desde 1953, continuou no entanto a mostrar o seu trabalho, durante décadas, nos dois lados do Atlântico - "Cá & Lá", como afirmava --, nas diferentes áreas de expressão artística, mas assumindo sempre a dimensão estruturante da fotografia.

"Eu não sou fotógrafo. Eu sou fotografia. Eu sou um desenhista que escreve. Escrevo como quem pinta. Pinto como quem faz desenho. Desenho como... Quer dizer: Eu sou a fotografia e a fotografia é que é a marca", afirmou para o catálogo da retrospetiva "Eu Sou Fotografia", inaugurada no Palácio Galveias, em Lisboa, em fevereiro de 2011.