OE2020

O deputado do PAN André Silva considerou hoje haver "muito caminho para andar" na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e lamentou que o Governo socialista tenha exibido pouca convergência face às suas propostas.

"Há aqui muito caminho ainda para andar. Mário Centeno [ministro das Finanças] assumiu hoje de manhã aquela que é a posição do PS ao omitir das suas prioridades a matéria ambiental. Este orçamento vem confirmar isso e é para isso que o PAN aqui está. Para empurrar o Governo na direção certa", disse, após audiência no Palácio de Belém, em Lisboa, com o Presidente da República acerca do OE2020, cuja proposta governamental foi entregue na segunda-feira no parlamento.

Para André Silva, "há um conjunto de matérias, em várias áreas, fundamentais", em que o Governo devia acompanhar o seu partido, e "todo um caminho para fazer ainda em sede de [discussão na] especialidade para que o orçamento seja bem mais ambicioso e menos conservador do que é".