Actualidade

O presidente do comité de sanções à Guiné-Bissau, da Organização das Nações Unidas, Anatolio Ndong Mba, fez hoje uma "forte recomendação" para o fim de medidas restritivas aos militares, responsabilizando os políticos pela instabilidade no país.

"Após sete anos de conduta exemplar do Corpo Militar da Guiné-Bissau, acredito que já é apropriado que o Conselho de Segurança considere e tome a decisão de suspender as sanções contra os militares ou o próprio regime de sanções" disse hoje Anatolio Ndong Mba, que termina o mandato como presidente do comité de sanções.

O também representante permanente da Guiné Equatorial junto da ONU acrescentou que as sanções aos militares devem ser levantadas "uma vez finalizado o ciclo eleitoral e a transmissão pacífica do poder ao novo Presidente eleito", que deverá acontecer depois da segunda volta das eleições presidenciais, a 29 de dezembro.