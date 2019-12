Óbito/Fernando Lemos

O documentário "Retratação", do brasileiro Victor Rocha, sobre o artista plástico Fernando Lemos, que morreu hoje aos 93 anos, estreia-se em maio de 2020, revelou à agência Lusa o realizador.

"Retratação" resulta de um convite que o produtor e realizador Miguel Gonçalves Mendes fez a Victor Rocha para um documentário que se inserisse num tríptico fílmico sobre figuras do surrealismo português, juntando-se a "Autografia" (2004), dedicado a Mário Cesariny, e "As cartas do rei Artur" (2016), sobre Cruzeiro Seixas.

A partir do convite, Victor Rocha acompanhou regularmente o artista plástico durante dois anos, sobretudo no Brasil. As últimas filmagens aconteceram no verão, em Portugal, por ocasião de uma exposição antológica e do lançamento de um livro com toda a produção poética do autor, "Poesia", na coleção Elogio da Sombra, da Porto Editora.