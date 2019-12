Óbito/Fernando Lemos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do fotógrafo e artista plástico Fernando Lemos, considerando-o um dos últimos grandes artistas do surrealismo e modernismo português.

"Foi com grande pesar que recebi a notícia da morte de Fernando Lemos, um dos últimos grandes artistas do surrealismo e modernismo português", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, num comunicado publicado no 'site' da Presidência da República Portuguesa.

Para o Presidente da República, "será certamente difícil não conhecer pelo menos uma parte do multifacetado talento de Fernando Lemos, cuja obra percorreu a pintura, a escrita, a fotografia, o desenho, encenações figurativas, design e até publicidade".