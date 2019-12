PSD

O presidente e recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o partido é "um instrumento" de que dispõe para "servir Portugal" e não uma finalidade em si.

"O PSD é o instrumento de que eu disponho para servir Portugal, o PSD não é a finalidade da minha candidatura. Se fosse, eu não tinha motivação nenhuma, devo dizer", afirmou, numa sessão com militantes em Oeiras (Lisboa).

Rio fez este aviso e considerou-o uma repetição "mais violenta" do que dizia há dois anos, na primeira candidatura, quando citava a frase do fundador do PSD Francisco Sá Carneiro, de que primeiro está Portugal e só depois o partido.