Óbito/Fernando Lemos

O velório do fotógrafo, artista plástico e designer gráfico Fernando Lemos, que hoje morreu no Brasil, realiza-se no seu ateliê zona oeste de São Paulo entre as 09:00 e as 14:00 de quarta-feira (mais três horas em Lisboa).

A informação foi confirmada à Lusa por Rosely Nakagawa, investigadora e curadora de uma exposição do artista intitulada "Fernando Lemos - Mais a Mais ou menos", ainda em exibição.

Fernando Lemos, de 93 anos, morreu hoje, em São Paulo. O artista, nascido em Portugal e de nacionalidade brasileira, morreu numa unidade hospitalar, onde estava internado, segundo fonte próxima da família.