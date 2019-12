Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, presidiu hoje à entrada em funcionamento do primeiro porta-aviões de construção nacional, afirmando a ascensão do país como potência naval num contexto de tensões no Mar do Sul da China.

O Shandong é o segundo porta-aviões chinês a entrar em serviço depois do Liaoning, que foi originalmente comprado como um casco da Ucrânia e totalmente renovado pela tecnologia chinesa.

As cerimónias na base naval de Sanya, no sul de Hainan, contaram com 5.000 representantes das forças navais e das empresas de construção do porta-aviões.