Actualidade

O ministro do Mar, Serrão Santos, avisou hoje que a pesca deve adequar-se à sustentabilidade das espécies e recomendou, após o acordo europeu dos volumes de captura em 2020, que os operadores devem encontrar alternativas, nomeadamente para o bacalhau.

"Tem de haver uma redução e temos que encontrar alternativas", porque "não podemos estar a assumir que pescamos um manancial, ou um 'stock', acima daquilo que determina o seu futuro, e isso eu não o faria", explicou.

"Os ajustamentos que fizemos foi para criara oportunidades de pesca dentro daquilo que era as recomendações e as expectativas do setor", sublinhou, admitindo que os stocks estão a melhorar, salientando haver "muitos mananciais ainda em crise", defendendo boas políticas de gestão que os defendam.