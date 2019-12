Macau/20 anos

As autoridades de Macau estão a recusar a entrada de jornalistas de Hong Kong e fizeram hoje o mesmo a ativistas pró-democracia daquela região especial chinesa, onde decorrem protestos há mais de meio ano que desafiam Pequim.

O mais recente caso de recusa de entrada de jornalistas aconteceu hoje - dia em que o Presidente da China chega a Macau - a um profissional da emissora pública RTHK. Já o operador de imagem pôde seguir viagem, após ter permitido o acesso das autoridades ao telemóvel e ao conteúdo das suas conversas nas redes sociais, adiantou a própria RTHK.

Este caso aconteceu após pelo menos duas outras situações que envolveram esta semana jornalistas do South China Morning Post e da Now TV News, bem como um profissional da Comercial Radio terem sido barrados em Macau, segundo as autoridades por existirem fortes sinais de que iriam envolver-se em atividades que poderiam perturbar a segurança e a ordem pública.