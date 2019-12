Macau/20 anos

Especialistas do setor do jogo disseram hoje à Lusa que a visita do Presidente chinês a Macau pode agravar as perdas nas receitas dos casinos registadas este ano.

O fundador da Newpage Consulting, consultora especializada na regulação do jogo, defendeu que não são apenas as restrições das autoridades chinesas na emissão de vistos, por razões de segurança, que podem contribuir negativamente para os resultados de dezembro em Macau.

Para David Green, a visita de Xi Jinping a Macau (três dias, de hoje a sexta-feira) poderá ter impacto negativo sobretudo no segmento VIP do jogo em Macau.