Macau/20 anos

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, chegou hoje a Macau para presidir às cerimónias do 20.º aniversário da região administrativa especial chinesa e dar posse ao novo Governo.

O avião aterrou no aeroporto de Macau às 16:00 (08:00 em Lisboa).

De mão dada com a mulher, Peng Liyuan, Xi Jinping desceu às escadas do aparelho e cumprimentou o chefe do Governo cessante de Macau, Fernando Chui Sai On, o próximo chefe do executivo, Ho Iat Seng, o primeiro líder de Macau, Edmud Ho, e os membros do atual Governo e vários responsáveis locais.