O número de utentes readmitidos em tratamentos para problemas relacionados com o uso de drogas e álcool aumentou pelo segundo ano consecutivo em 2018, após o decréscimo registado entre 2013 e 2016.

Segundo os relatórios de 2018 relativos à situação do país em matéria de drogas, toxicodependências e álcool, hoje apresentado na Assembleia da República, no ano passado iniciaram tratamento ambulatório na rede pública para problemas relacionados com drogas 3.461 pessoas, dos quais 1.603 eram readmitidos.

De um total de 25.582 pessoas que estiveram em tratamento ambulatório na rede pública no ano passado, 1.858 eram novos utentes, apontam os relatórios, da responsabilidade da Coordenação Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool.