Macau/20 anos

(REPETIÇÃO) Macau, China, 18 dez 2019 (Lusa) - Diamantino e Miguel, dois amigos que se reencontraram em Macau 20 anos depois, não estão de acordo sobre a vinda do Presidente chinês: para o primeiro é um ditador, para o segundo, é 'amigo' de Portugal.

"É uma pessoa que não me diz absolutamente nada, acho que é um ditador", diz à Lusa Diamantino Carvalho, sobre a chegada hoje do Presidente chinês, Xi Jinping, a Macau para as cerimónias de tomada de posse do novo Governo e celebração do 20.º aniversário da transferência de administração do território de Portugal para a China.

Já Miguel Canuto é da opinião que Xi "está a fazer a China levantar a cabeça" e "investiu em Portugal, como nenhum país da União Europeia investiu".