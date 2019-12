Actualidade

A Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) considerou hoje positivo o aumento das possibilidades de pesca do carapau e da sarda, mas lamentou as descidas significativas na de espécies como a pescada ou bacalhau do Atlântico noroeste.

A ADAPI reagia assim ao fim das negociações das possibilidades de pesca em Conselho de Ministros da Agricultura e Pesca da União Europeia, que começaram na segunda-feira e terminaram na madrugada de hoje em Bruxelas, e de onde resultaram os máximos admissíveis de captura (TAC) da maioria das espécies capturadas, bem como as quotas que cabem a cada estado-membro.

Em comunicado, a ADAPI salientou que em relação aos 'stocks', Portugal obteve um significativo aumento de cerca de 17% nas suas quotas, principalmente por força do aumento de 24% do já elevado TAC do 'stock' de carapau na costa ocidental ibérica, e pelo forte aumento do TAC de sarda no Atlântico norte (incluindo a costa nacional).