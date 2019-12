Actualidade

As instalações da Sociedade Anónima Desportiva do (SAD) do Boavista estão hoje a ser alvo de buscas no âmbito de um inquérito crime relacionado com fraude fiscal e branqueamento, disse à Lusa fonte da Procuradoria Geral da República.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, estando envolvidos na operação meios da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, acrescenta a PGR, em resposta enviada à agência Lusa.

As buscas estendem-se a uma empresa organizadora de eventos, segundo a edição 'online' do Jornal de Notícias, mas ainda não há arguidos.