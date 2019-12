Football Leaks

Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, disse hoje esperar que a juíza de instrução criminal Cláudia Pina reduza o número de crimes pelos quais o criador do Football Leaks está acusado pelo Ministério Público (MP).

Teixeira da Mota explicou aos jornalistas, à entrada do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, antes do início da fase instrutória, que visa decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, que apenas requereu a abertura de instrução com o objetivo de reduzir os 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão de que o seu constituinte está acusado.

O advogado referiu que Rui Pinto não pediu para falar nesta fase, mas que "falará quando tiver de falar", acrescentando esperar que a juíza de instrução criminal faça o "enquadramento legal" dos factos que constam da acusação do MP.