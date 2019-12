Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, manteve hoje as escolhas para a Taça de Portugal de futebol com o Sporting de Braga, repetindo os últimos convocados na Liga, uma vez mais sem Raúl de Tomás.

O avançado espanhol, que disputou o último jogo em 03 de dezembro na Taça da Liga, continua de fora, por opção técnica, bem como os sérvios Zivkovic e Fejsa, o primeiro uma vez utilizado, o segundo com seis jogos disputados.

No boletim clínico das 'águias' continuam a constar Rafa Silva e André Almeida, bem como David Tavares.