Actualidade

O músico espanhol Patxi Andión morreu hoje, aos 72 anos, num acidente de viação em Soria, Espanha, confirmou a agência EFE.

Com repetidas atuações em palcos portugueses, Patxi Andión celebrou em 2019 os 50 anos de uma carreira iniciada com um 'single' que incluía as canções "Canto" e "La Jacinta", ao que se sucedeu o álbum "Retratos", em 1969.

Patxi Andión estreou-se em Portugal nesse mesmo ano, no programa televisivo "Zip-Zip", de Raul Solnado, José Fialho Gouveia e Carlos Cruz. A sua relação com o regime ditatorial de então não foi fácil, tendo sido expulso várias vezes pela PIDE, a polícia política do regime.