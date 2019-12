Guiné-Bissau/Eleições

O Governo do Reino Unido recomendou aos seus cidadãos para terem "muito cuidado" se viajarem para a Guiné-Bissau devido à "instabilidade política" no país, onde a segunda volta das Presidenciais está marcada para o próximo dia 29.

"Embora a situação de segurança atual seja calma, deve ficar atento aos desenvolvimentos locais e evitar áreas sensíveis, como as instalações militares, e quaisquer manifestações", lê-se no alerta publicado pelo Governo do Reino Unido no seu site.

No texto do alerta é recordado o "aumento da agitação civil, as manifestações de rua e grandes reuniões públicas" que antecederam a primeira volta das Presidenciais, em 24 de novembro.