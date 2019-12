Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram na terça-feira no Chade na sequência de um ataque do grupo terrorista nigeriano Boko Haram, noticia hoje a agência francesa AFP.

"Foram 14 mortos, cinco feridos e há 13 desaparecidos no ataque de terça-feira à aldeia de Kaiga", uma aldeia de pescadores no oeste do Chade, disse à AFP o governador da região, Imouya Swabebe.

O Boko Haram, apesar de ser originário da Nigéria, tem uma forte presença nos países vizinhos Chade, Camarões e Níger, tendo deixado um rasto de dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.